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ونشر العدد الجديد من المجلة مجموعة من الأخبار والتقارير حوول تدشين عدد من المشاريع، منها تدشين أمير منطقة حائل 6 مشاريع للطرق بتكلفة بلغت 297.4 مليون ريال، وتدشين نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مبنى «عمليات السعودية» الجديد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، إضافة إلى انتقال وزارة النقل والخدمات اللوجستية لنظام عقود الأداء الحديثة - كأول جهة حكومية - وتوقيع اتفاقية بين «موانئ» وMEDLOG لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.وتضمن العدد حديثا لوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أثناء مشاركته في ملتقى ميزانية 2023، إضافة إلى نشر أبرز منجزات قطاعات النقل والخدمات اللوجستية خلال ديسمبر 2022.
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