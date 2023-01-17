الجدعان يتوقع تراجع التضخم إلى 2.6% في 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع وزير المالية محمد الجدعان أن يتراجع التضخم في المملكة إلى 2.5 % أو 2.6 % خلال 2023، ليهبط من 3.3% في العام الماضي 2022.

ودعا خلال جلسة بعنوان المؤسسات المالية: «الابتكار تحت الضغط»، للتفكير في تطوير سبل مكافحة غسيل الأموال.

وقال الجدعان «إن هناك حاجة للقطاع الخاص والمبتكرين والمؤسسات المالية للعمل معا، للتغلب على ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة في المستقبل، مبينا أن هناك الكثير من الفرص في مجال الابتكار.

وأضاف «إن الحكومات والجهات التنظيمية لها دور كبير في تحفيز الاستثمارات الخضراء»، حاثا المجتمع الدولي على تحفيز الاستثمارات في الحلول التحويلية.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، «إن السعودية تثق بقدرتها على جلب ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية، لتتمكن من المضي قدما في تنويع الاقتصاد السعودي».

وأوضح الإبراهيم لوكالة «بلومبيرج»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن السعودية لديها العديد من الممكنات التي تساعد على جذب العديد من الشركاء، مشيرا إلى الموارد الطبيعية للسعودية، والتغيرات التنظيمية، بالإضافة إلى تركيبة السكان الذين هم في الغالب من الشباب.

وذكر أن السعودية لديها النوع الملائم من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين، لحصولهم على العوائد المواتية كشركاء.

وقال «إن السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير في التشريعات، بهدف جذب الاستثمارات»، لافتا إلى أن السعودية جادة في عملية تنويع الاقتصاد وأنها تجري محادثات مع الشركاء.

وأضاف «إن السعودية تستهدف إيجاد المزيد من الوظائف، والوصول لمستويات أعلى من المستويات الحالية»، موضحا أنه يتوقع ألا يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص السعودي.

وتشارك السعودية بوفد رفيع المستوى لتمثيل المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث يستمر المنتدى حتى 20 يناير، تحت شعار «التعاون في عالم غير مترابط».