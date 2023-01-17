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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاقتصاد الصيني حقق نموا بنسبة 3 % عام 2022، وفق ما أفادت به إحصاءات رسمية، مسجلا أدنى معدلاته في 40 عاما بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد.

وكانت بكين قد حددت نسبة 5,5 % أهدافا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8 %.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2,9 %على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنسبة3,9 % في الربع الثالث.

وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرت بالنشاط الاقتصادي.

وتمثل أرقام اليوم الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976، باستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.