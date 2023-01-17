شكرا لقرائتكم خبر الاقتصاد الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت بكين قد حددت نسبة 5,5 % أهدافا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8 %.وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2,9 %على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنسبة3,9 % في الربع الثالث.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرت بالنشاط الاقتصادي.
وتمثل أرقام اليوم الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976، باستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الاقتصاد الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.