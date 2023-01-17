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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية انتهت من المرحلة السادسة لمشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من حي طويق غرب مدينة الرياض لخدمة سكان الحي، بأطوال بلغت أكثر من 20 كلم طولي، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 14 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي، داعية عملاءها في حي طويق غرب مدينة الرياض للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.

وتواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية في بناء المنظومة التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها في العاصمة الرياض، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.