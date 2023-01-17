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وأوضح وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع أن المنظومة التجارية تعمل على جزأين مرتبطين بالأعمال التجارية وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن المنظومة تعمل على توفير أعلى معايير الجودة من خلال عملها المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إسهاما منها في تحسين بيئات العمل وتقليص الإجراءات بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق متطلبات ريادة الأعمال ومنافذها وفق المواصفات والمقاييس،مبينا أن جل أعمال المنظومة تتمثل في العديد من البرامج منها؛ برنامج منشآت الذي يسلط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الطائف نظمت لقاء تعريفيا بشأن منظومة وزارة التجارة، بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي.وأوضح وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع أن المنظومة التجارية تعمل على جزأين مرتبطين بالأعمال التجارية وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن المنظومة تعمل على توفير أعلى معايير الجودة من خلال عملها المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إسهاما منها في تحسين بيئات العمل وتقليص الإجراءات بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق متطلبات ريادة الأعمال ومنافذها وفق المواصفات والمقاييس،مبينا أن جل أعمال المنظومة تتمثل في العديد من البرامج منها؛ برنامج منشآت الذي يسلط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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