التموين: زجاجة الزيت على بطاقة التموين بـ25 جنيها بدلا من 40 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن الدولة تطرح زجاجة الزيت 800 ملي على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها في حين أن سعرها في الأسواق من 35 إلى 40 جنيها ،حيث تتحمل الدولة فارق السعر لصالح المستفيدين من الدعم.

وأكد عبد الوهاب، أن الاحتياطي الاستراتيجي الزيت آمن ويكفي الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر، لافتاً إلى أن هذا الاحتياطي ساعد الدولة على تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و ما خلفته من تأثيرات سلبية على الإمداد وغلق الأسواق العالمية وبالتالي على الإتاحة والاسعار كما أن أسعار الزيوت العالمية شهدت زيادة كبيرة ، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على توفيره بالأسواق فضلا عن تحمل فروق الأسعار للتخفيف على المواطن وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشدد على قيام شركات الزيوت البالغ عددها 6 شركات بزيادة معدلات الإنتاج 10 آلاف طن إضافي شهريا عن معدلات الإنتاج الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض "أهلا رمضان" وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .