شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-1-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وآسيك للتعدين-اسكوم، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، والأهلى للتنمية والاستثمار.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.58%، والعرب على 7.92%، واستحوذت المؤسسات على 29.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 116.3 مليون جنيه، 125.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 147.2 ألف جنيه، 160.3 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 15981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19594 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 6577 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4431 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3507 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 11.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 14.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.71%.

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 18.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.14%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 17.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوادى العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.22%.

- مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 20.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.78%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 20.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 37.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.40%.