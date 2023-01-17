45 جنيهًا.. الذهب يواصل التراجع مع منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الذهب في مصر انخفاضه مع منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، مع هبوط المعدن عالميا، وفقا لـ نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي".

وتراجع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في تعاملات الصباح مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

وفيما يلي أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1167 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1500 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1750 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2000 جنيه للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 14 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1906 دولارات للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.50%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.