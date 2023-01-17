وسائل إعلام: بنك القاهرة يطرح شهادة إدخار بفائدة 25%

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "مصراوي" أن بنك القاهرة طرح اليوم، الثلاثاء، شهادة ادخار أجل سنة بفائدة مرتفعة 22.5% سنوياً، يصرف العائد عليها شهريا، و25% يصرف نهاية استحقاقها.

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، في تصريحات لموقع "مصراوي" إن بيع الشهادة يبدأ من أول ألف جنيه ومضاعفاته، ويتيح بيعها من خلال الفروع والقنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي).

وأشار إلى أن البنك يسمح للعملاء بإمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار كارت ائتمان (لتقسيط او سداد المشتريات إلكترونيًا) بضمان الشهادة.

ويتزامن اتجاه بنك القاهرة إلى طرح شهادة مرتفعة العائد مع قرب بنكيّ الأهلي ومصر إيقاف بيع الشهادة 25% قبل نهاية شهر يناير الجاري، وفقاً لما أعلنه البنكان في بيانين أمس الإثنين.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد أعلنا اعتزامهما وقف الشهادة 25% سنويا، و22.5% سنويا بدورية صرف شهرية بعد ما حققت المستهدف منها وجمعت مدخرات بقيمة 304 مليارات جنيه خلال أول 13 يوما من بدء طرحها، وفقا للبنكين.

ويقول موقع "مصراوي" إن بعض البنوك الأخرى بدأت في طرح شهادات مرتفعة العائد للاحتفاظ بمدخرات عملائها بعد التبعات السلبية للشهادة 25% في الأهلي ومصر ومنافستها.

والأسبوع الماضي، أعلن بنكا التجاري الدولي CIB وQNB الأهلي طرح شهادة جديدة مرتفعة العائد أجل سنة ونصف بفائدة 20% يصرف العائد شهريا، و22.5% يصرف مع نهاية استحقاق الشهادة.