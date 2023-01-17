مع بداية التعاملات.. سعر الذهب يتراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث هبط الجرام 5 جنيهات مقارنة بمستواه أمس، مع هبوط المعدن عالميا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1197 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1539 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1795 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2051 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 14360 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1908 دولارات للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.38%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.