شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء17-1-2023 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17-1-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 93.45 جنيه للشراء، و97.035 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 92.21 جنيه للشراء، و97.3 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 96.781 جنيه للشراء، و97.209 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

96.781جنيه للشراء.

97.209جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

93.45 جنيه للشراء.

97.035 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

93.424 جنيه للشراء.

96.871جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

92.21جنيه للشراء.

97.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

93.297جنيه للشراء.

97.199جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

94.159جنيه للشراء.

97.297جنيه للبيع.