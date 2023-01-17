شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب: - بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول . - منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب والتي تحظى بمتابعة دقيقة لوزير المالية . مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية: - على جميع الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبًا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد .

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (588) لسنة 2022، مشيرا إلى أن منظومة الايصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكد رضا عبد القادر أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأوضح مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .

وطالب مختار توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافه وسائل الدعم الممكنه للممولين لتنفيذ قرار الالزام، موضحًا أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

ومن الجدير بالذكر أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل

[email protected]

كما يمكن الإطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.