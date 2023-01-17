شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر
- بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول .
- منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب والتي تحظى بمتابعة دقيقة لوزير المالية .
مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
- على جميع الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبًا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وأكد رضا عبد القادر أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأضاف مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .
وطالب مختار توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافه وسائل الدعم الممكنه للممولين لتنفيذ قرار الالزام، موضحًا أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
ومن الجدير بالذكر أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل
كما يمكن الإطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.