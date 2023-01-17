تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بلغ 5 قروش في عدة بنوك عاملة في مصر.

ومع نهاية تعاملات أمس الإثنين، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 4 قروش في الشراء والبيع، ليصل إلى 29.56 جنيه للشراء، و 29.66 جنيه للبيع.

ونشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية التعاملات.

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 29.52 جنيه للشراء، 29.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 29.60 جنيه للشراء، 29.70 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 29.61 جنيه للشراء، 29.65 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 29.60 جنيه للشراء، 29.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 29.57 جنيه للشراء، 29.67 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 29.52 جنيه للشراء، 29.57 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 29.52 جنيه للشراء، 29.57 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 29.60 جنيه للشراء، 29.70 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 29.52 جنيه للشراء، 29.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 29.60 جنيه للشراء، 29.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 29.60 جنيه للشراء، 29.70 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 29.52 جنيه للشراء، 29.62 للبيع.