شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: توقيع اتفاقية تعاون لإدارة وتشغيل مواقف انتظار السيارات بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية تعاون لإدارة وتشغيل مواقف انتظار السيارات بالمدن الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الداخلية "صندوق تأمين ضباط الشرطة"، وقام بالتوقيع كل من أحمد سعيد على، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء سميح أحمد بشادي، المدير التنفيذي لصندوق تأمين ضباط الشرطة.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون، تشمل إدارة وتشغيل 5 مواقف انتظار سيارات بمدينة القاهرة الجديدة، وبيانها كالتالى (موقف منطقة المطاعم – موقف شارع البنوك – موقف واتر واى "1 & 2" – موقف كونكورد بلازا – موقف داون تاون)، ويتم الاتفاق على باقى المراحل من خلال قرارات مجموعة العمل المختصة طبقا لاحتياج كل مدينة.

وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الجهود المشتركة بين وزارتى الإسكان والداخلية، لضبط حركة المرور بالمدن الجديدة، ومنع التكدسات المرورية نتيجة للوقوف العشوائى وغير المنتظم للسيارات فى الشوارع والميادين، وفى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنميتها، وتبني جميع النظم الحديثة لتطويرها، وتحسين مستوى النقل والتنقل بالمدن المصرية، باعتباره ضرورة ملحة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، من أجل تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر، وبما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة.