شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2023، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنكين الأهلي المصري، ومصر عند سعر 29.52 للشراء، 29.57 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.51 جنيه للشراء، 29.61 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 29.55 جنيه للشراء، 29.67 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

29.55 جنيه للشراء. 29.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 29.52 جنيه للشراء. 29.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.52 جنيه للشراء. 29.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 29.60 جنيه للشراء. 29.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

29.57 جنيه للشراء.

29.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.66 جنيه للشراء.

30.70 جنيه للبيع.