شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يسجل 1800 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1543 جنيها.

عيار 21 سجل 1800 جنيه.

عيار 24 سجل 2057 جنيها.

الجنيه الذهب 14400 جنيه.

انخفاض الذهب أمس

قال تقرير gold Bullion، إن أسعار الذهب شهدت تراجع في السوق المحلي في مصر يقدر ب 35 جنية تزامنا مع التراجع العالمي لأسعار الذهب ليسجل عيار 21 من الذهب 1790 جنيه، وسط هدوء سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستويات 29.50 جنيه

وتراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ما يقرب من تسعة أشهر في وقت مبكر من اليوم الاثنين، على الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة سوف تكون بشكل أبطأ من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يذكر أن الأسواق الأمريكية اليوم مغلقة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج، وفق التقرير.

وعلى المستوى العالمي كشف تقرير gold Bullion، انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 1916 دولار للأوقية، في الوقت الذي استعاد فيه مؤشر الدولار بعض من مكاسبه المفقودة خلال الأيام الماضية، مما جعل الذهب المسعر بالدولار رهانا أقل جاذبية للمستثمرين.

وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام 2022، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، ويتوقع معظم المتداولين ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في 31 يناير- 1فبراير.

يذكر أن الذهب هو أصل لا ينتج عنه عائد، وبالتالي، تميل إلى الاستفادة وسط معدلات منخفضة للفائدة لأنها تقلل من العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار، ويراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلي أن الأفراد يراقبون مسار سعر الصرف والتضخم لاتخاذ قرارهم بزيادة مشترياتهم من الذهب ام لا للتحوط من هبوط القيمة الشرائية للجنيه المصري، تزامنا مع تصريحات رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي عن توقف بيع البنك لشهادات البنكية ذات العائد المرتفع وهو ما قد يعطي إشارة بهدوء التضخم وسعر الصرف خلال الفترة القادمة.

توقعات سوق الذهب

سيراقب المشاركون في السوق بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من الصين للربع الرابع غداً الثلاثاء جنبا إلى جنب مع مبيعات التجزئة وأرقام الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة كما يترقب السوق مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر يوم الأربعاء. نظرا لأن هذه البيانات لا يتم تعديلها وفقا لتغيرات الأسعار ، فمن غير المحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على معنويات المخاطرة أو تقييم الدولار الأمريكي.

في الأسبوع المقبل ، سوف يتابع المستثمرون أيضا أرقام أرباح الربع الرابع، وتعد Morgan Stanley و Goldman Sachs و Netflix Inc من بين الشركات البارزة التي ستعلن عن أرباحها الأسبوع المقبل، ويمكن أن يوفر أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دليلا إضافيا على اتجاه الذهب القادم.

تشير النظرة الفنية على المدى القريب إلى وصول الذهب إلى ظروف ذروة الشراء، وبالتالي ، يمكن أن يقوم سعر الذهب بتصحيح وهبوط في الاسعار قبل أن يكمل اتجاهه الصاعد يمثل 1،880 دولار أمريكي كدعم أولي قبل 1،860 دولار.