شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعلى 10 سلع صدرتها مصر من يناير وحتى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مؤشر الصادرات المصرية تحركا ملحوظا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، حيث سجل إجمالي الصادرات المصرية خلال تلك الفترة نحو 42.8 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، وجاء ترتيبها، وفقا لما يلي:

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022.

الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.9 مليار دولار.

أسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار.

البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار.

منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.

الملابس الجاهزة بقيمة 2.1 مليار دولار.

لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار.

فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار.

عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 818.1 مليون دولار.

بطاطس بقيمة 370.6 مليون دولار.

سجاد وكليم بقيمة 342.7 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.