شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة التواصل مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية ، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وعلي من يرغب بالتواصل المباشر مع مبادرة "ابدأ" يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى الرسمى أدناه ، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للمبادرة، https://ebda.com.eg/ ، حيث يتم إ ختيار تواصل معنا ومن ثم تحديد الفئة التى تنتمى إليها وتسجيل بياناتك للتواصل معك فى أقرب وقت .

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب .

أولًا: محور المشروعات الكبرى :

يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، فقد نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين .

حيث نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات في مختلف القطاعات مثل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها .

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة .

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير .

وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المشروعات :

مصنع لإنتاج مادة الصودا آش

سيتم إنشاء مصنع لإنتاج "الصودا آش" بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للبتروكيماويات ووزارة قطاع الأعمال وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "بولي سيرف" للأسمدة والكيماويات تحت مظلة مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والذي سيتم تشييده ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة على مساحة تبلغ 185 فدان ، بطاقة انتاجية مبدئية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا، حيث يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة ب "الصودا آش"، ووقف إستيرادها من الخارج مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويًا .

تأسيس شركة " العلمين لمنتجات السيليكون

تم عقد اتفاق مساهمين بين شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية لتأسيس شركة "العلمين لمنتجات السيليكون" بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري مُمثلاً في شركة "إنارة كابيتال ليمتد"، وشركة "وسط الصحراء" للتعدين. حيث تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة"، حيث تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمجمع بكافة مراحله حوالي 700 مليون دولار .

مصنع سماد فوسفات الكالسيوم

تم تدشين مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بمحافظة الدقهلية ، والذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي 2023، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون دولار مما يساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل .

مصنع صمام أمان الغاز

حيث وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ،عقد اتفاق مساهمين مع شركة"Coperci" الإسبانية، لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة انتاجية تُقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023، و تم ذلك بالتعاون مع كلًا من شركة "فريش إليكتريك"، و مجموعة شركات "العربي " .

مصانع الوايلر "مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية"

شاركت "ابدأ" في مشروع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية، والذي يهدف إلى التوسع في إنتاج كلًا من، طلمبات رفع المياه العملاقة، ومحركات الطلمبات، ومحابس خطوط المياه والصرف، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 5000طلمبه سنويًا، و2000 محرك سنويًا، 2000 محبس سنويًا، مما يقلل في الواردات بقيمة تصل إلى 544 مليون دولار سنويًا .

مصنع محركات "وسائل النقل الخفيف

تشارك "ابدأ" في تدشين مصنع "محركات النقل" والذي يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف بقدرات تتراوح من 100 الى 250 cc، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر يناير الجاري، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 10 مليون دولار، وتقدر طاقته الإنتاجية بإجمالي 400 ألف محرك سنويًا، والذي بدوره سيقلل في الفاتورة الاستيرادية بنحو 56 مليون دولار سنويًا .

ثانيًا: محور دعم الصناعة :

وهو المحور المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات مثل، الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز "تنمية المشروعات"، و"مجلس الوزراء"، و هيئة "التنمية الصناعية"وغيرهم .

ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثمَ يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي أكثر من 1000 طلب متنوع ما بين استفسارات حول مبادرة "ابدأ" وما تقدمه، و طلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة .

ويقوم أعضاء المبادرة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو البدء في إنشاء المشروع في حالة المستثمرين .

ثالثًا: فيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب :

ويهدف هذا المحور إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما تسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية. فضلًا عن تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية. كذلك دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة

وفيما يلي نستعرض أهم ما حققته "ابدأ" خلال 3 أشهر في مجال البحث والتطوير والتدريب :

بدء المرحلة الأولي من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي" والتي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضي وترفيهي شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها

جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية

كما أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياةكريمة"ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية"عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة

وقد وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي لمبادرة "ابدأ" مُمثلة في شركة "بيكو" – والتي تُعد أحدى الشركات الرائدة في مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتها – برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزي للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصي لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل .

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد إنطلقت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر .