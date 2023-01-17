ورشة عمل لدعم المبتكرين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية

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وهدفت الورشة إلى توضيح دور «الهيئة» في دعم مجال الابتكار والتصنيع المحلي والدراسات السريرية في الأجهزة الطبية، وشرح المبادرات التي تقوم بها في مجال الأجهزة الطبية المبتكرة، انطلاقا من أهمية الابتكار وتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.وفي إطار متصل، كشفت «الهيئة» نتائج استطلاع أجرته لقياس مدى استفادة المبتكرين من مبادرة مسار الأجهزة الطبية المبتكرة، ومدى وضوح متطلبات الدراسات السريرية، إذ أظهرت النتائج أن المسار نجح بتوضيح كيفية إعداد وتقديم الملفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية المبتكرة الخاصة بهم بنسبة تفوق 75%، وإيضاح متطلبات الهيئة التنظيمية بنسبة 90%، فيما يعتقد أكثر من 80% من المشاركين أن طرق التواصل مع الهيئة وتنسيق الاجتماعات فيما يخص المسار فعّالة.
المشاركون في استطلاع قياس مدى استفادة المبتكرين من مبادرة مسار:
- 75% المسار نجح في توضيح كيفية إعداد وتقديم الملفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية المبتكرة
- 90% المسار نجح في إيضاح متطلبات الهيئة التنظيمية
- 80% يعتقدون أن طرق التواصل مع هيئة الغذاء والدواء وتنسيق الاجتماعات فيما يخص المسار فعّالة
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