148.8 ألف أسرة تستفيد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية في 2022

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وأوضح «سكني» أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر ديسمبر الماضي بلغ 10.4 آلاف أسر سعودية، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 9.4 آلاف أسرة سعودية.ويتيح «سكني» باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنها تأتي إيمانا من «سكني» باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
ويقدم موقع وتطبيق «سكني» مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد، وخدمة التمويل الالكتروني والسوق العقاري، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.
عام 2022:
- 148,876 أسرة استفادت من الخيارات
- 158,855 أسرة سكنت مسكنها الأول
ديسمبر 2022:
- 10,404 أسر استفادت من الخيارات
- 9422 أسرة سكنت مسكنها الأول
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