هيئة السوق تطلق الدفعة الـ11 من برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

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ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى 12 شهرا، تأهيل المتدربين على رأس العمل من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى، مما يكسب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية.ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية القدارات الوظيفية للمتدربين، مثل العمل الجماعي والعلاقات مع الآخرين، والتفكير التحليلي، وإدارة الوقت.
وأكد مدير إدارة الموارد البشرية فهد الرميح أهمية برنامج «تأهيل الخريجين المتفوقين» لما يقوم به في بناء الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي، كأحد بذور النجاح في السوق المالية، وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتبنيها لأحدث الأساليب والبرامج التطويرية. وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تسعى لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والمثل التي تعبر عن مجتمعنا، مثل الرغبة في التطوير، السعي إلى التميز، التواصل والتشاور، الاهتمام بالمجتمع، تحمل المسؤولية.
ويشتمل البرنامج على عدة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناء على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، كما يحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمين طبي، تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تعقد داخل الهيئة. يذكر أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين، حيث قامت الهيئة بتدريب نحو 350 متدربا ومتدربة حتى 2022.
المسارات:
- المالية
- المحاسبة
- القانون
- الإدارة
المزايا:
- مكافأة شهرية
- إجازة سنوية
- تأمين طبي
- تسجيل المتدرب في التأمينات
- الالتحاق بالبرامج التدريبية
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