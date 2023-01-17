إطلاق 400 وحدة سكنية بمشروع بيوت تلال في المدينة المنورة

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وتوفر بيوت تلال أكثر من 400 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 110 آلاف م2، متعددة المساحات والتصاميم؛ تتنوع بين الفلل والدوبلكس بتصاميم عصرية ونماذج متنوعة، وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 249 - 419 م2 للوحدة، في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تناسب جميع رغبات الأسر في المملكة.ويعد المشروع امتدادا لجهود «الوطنية للإسكان» لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري ومميز، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب القدرات الشرائية؛ بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر.
وأعلنت الوطنية للإسكان - خلال نوفمبر من العام الماضي- دعمها لاستمرار تنمية القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة عبر ضخ استثمارات تتجاوز 17 مليار ريال، وبحجم معروض عقاري يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية، ممتدة على مساحة تتجاوز 9,7 ملايين متر مربع، لتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وذلك في كل من مجتمع المكيمن، والغروب، وضاحية الدار، ومجتمع لؤلؤة الديار.
يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المشاريع في المدينة المنورة:
- مجتمع المكيمن، الغروب، ضاحية الدار، مجتمع
- لؤلؤة الديار
- العدد 20 ألف وحدة سكنية
- المساحة 9,7 ملايين م 2
- تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة
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