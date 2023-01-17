3.3 % معدل التضخم السنوي في ديسمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل معدل التضخم السنوي في شهر ديسمبر 2022 نسبة ارتفاع 3.3 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 % عن الشهر السابق (نوفمبر 2022)، حيث كان 2.9 %، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وأسعار الأغذية والمشروبات.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء الشهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 بنسبة 3.3 % مقارنة بنظيره من العام الماضي (ديسمبر 2021) وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 % ، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 %.

وعلى صعيد التغير السنوي، سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى مقارنة بشهر ديسمبر2021 ارتفا عا بنسبة 5.9 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 6.8 %، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة %18.1، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر ديسمبر 2022 نظرا لوزنه في المؤشر (25.5 %) .

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.2 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3 %، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 %.

وكذلك سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 4.1 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 5.0 %، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 6.8 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 7.0 %، وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 3.6 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 5.9 %. وسجل قسم الاتصالات ارتفاعا بنسبة 1.0 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة %2.3.

في حين انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة0.4 %؛ متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب الخادمة بنسبة 5.2 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.4 %؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.4 %.

وفي جانب التغير الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 % مقارنة بشهر نوفمبر 2022. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.9 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1 %.

وكذلك ارتفعت أسعار كل من قسم النقل بنسبة 0.4 %؛ نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 0.7 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة0.2 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %.

وانخفضت أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.6 % ، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 %.