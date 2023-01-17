شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم السلع التى استوردتها مصر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، حيث ارتفعت الواردات الإجمالية لمصر خلال تلك الفترة نحو 80.7 مليار دولار، مقابل نحو مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار.

وجاءت قائمة أهم 10 سلع استوردتها مصر خلال تلك الفترة، وفقا لما يلي:

1. منتجات البترول بقيمة 6.1 مليار دولار.

2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.6 مليار دولار

3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.1 مليار دولار.

4. البترول الخام بقيمة 3.9 مليار دولار.

5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.4 مليار دولار.

6. قمح بقيمة 3.4 مليار دولار.

7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.2 مليار دولار.

8. ذرة بقيمة 2.8 مليار دولار.

9. فول صويا بقيمة 2.4 مليار دولار.

10. سيارات ركوب بقيمة 1.6 مليار دولار