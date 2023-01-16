شكرا لقرائتكم خبر 1.4 تريليون الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى نوفمبر 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى نوفمبر 2022 نحو 1,41 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10742 مصنعا.

وأوضحت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين، لشهر نوفمبر 2022، الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية نوفمبر بلغ 2201 رخصة منها 1371 رخصة محجر مواد بناء، و589 رخصة كشف، و172 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية.

وأفادت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 حتى نهاية نوفمبر بلغ 885 ترخيصا، باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار ريال، بينما بدأ 989 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات بلغت أكثر من 28.4 مليار ريال، فيما خلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 41.159 فرصة وظيفية.

تسلط النشرة الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

القطاع الصناعي:







10,742 مصنعا حتى نوفمبر 2022



1.41 تريليون ريال حجم الاستثمارات



التراخيص الصناعية الجديدة (يناير ـ نوفمبر 2022):





الإجمالي ............885 ترخيصا



الاستثمارات... 29.7 مليار ريال



مصانع بدأت الإنتاج 989 مصنعا



الوظائف 41,159 فرصة عمل



قطاع التعدين:

2201 رخصة تعدينية سارية حتى نهاية نوفمبر منها: