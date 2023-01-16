المملكة الـ9 عالميا في التدريب المهني والـ16 في تساوي الأجور

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وأوضحت الوزارة في رسم بياني مرفق بالتغريدة، أنه في مجال التدريب، تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر تدريب الموظفين، لتحقق المركز الـ14 عالميا، كما تقدمت 12 مرتبة في مؤشر التدريب المهني لتحقق المركز الـ9 عالميا.وذكرت أنه في مجال التوازن بين الجنسين، تقدمت المملكة 10 مراتب في مؤشر تساوي الأجور للعمل المماثل، لتحقق المركز الـ16 عالميا، كما تقدمت المملكة 12 مرتبة في مؤشر نسبة مشاركة المرأة في القوى للعاملة.
وعلى نطاق حافزية الأعمال، أشارت إلى أن المملكة حققت المركز الـ16 في مؤشر حافزية الأعمال على مستوى العالم.
المملكة تتقدم في تصنيف مؤشرات دولية
مجال التدريب:
- الـ14 عالميا في مؤشر تدريب الموظفين متقدمة 22 مرتبة
- الـ9 عالميا في مؤشر التدريب المهني متقدمة 12 مرتبة
مجال التوازن بين الجنسين:
- تقدمت لتحقق المركز
- الـ16 عالميا في مؤشر تساوي الأجور للعمل المماثل متقدمة 10مراتب
- تقدمت 12 مرتبة في مؤشر نسبة مشاركة المرأة في القوى للعاملة
حافزية الأعمال:
- الـ16 عالميا في مؤشر حافزية الأعمال
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