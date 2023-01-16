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وحسبما ذكر التقرير، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في مقاطعة قويتشو بنحو 6 % في العام الحالي، ليصل إلى 2.2 تريليون يوان (حوالي 327 مليار دولار )، إذ سيمثل الاقتصاد الرقمي حوالي 40 % من إجمالي الناتج المحلي للمقاطعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاقتصاد الرقمي في مقاطعة قويتشو الصينية سجل نموا خلال2022. ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن تقرير العمل الحكومي المقدم من حاكم المقاطعة لي بينغ جيون، أن المقاطعة سرعت تطوير صناعة البيانات الضخمة في 2022، ورفعت نسبة القيمة المضافة لصناعة تصنيع المعلومات الالكترونية في المقاطعة بأكثر من 60 %، مشيرة إلى أن إيرادات خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مقاطعة قويتشو زادت بنسبة 99.7 % في العام الماضي.وحسبما ذكر التقرير، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في مقاطعة قويتشو بنحو 6 % في العام الحالي، ليصل إلى 2.2 تريليون يوان (حوالي 327 مليار دولار )، إذ سيمثل الاقتصاد الرقمي حوالي 40 % من إجمالي الناتج المحلي للمقاطعة.

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