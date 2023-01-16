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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية ارتفعت بنسبة 22.8 % خلال عام 2022.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شنخوا) أنه في العام الماضي تم بيع حوالي 11.77 مليون سيارة ركاب ذات علامات تجارية محلية، بينما بلغت حصة السوق من هذه السيارات 49.9 %، بزيادة 5.4 نقاط مئوية على أساس سنوي.

وذكرت الجمعية أنه تطلعا إلى الفرص في مجالات سيارات الطاقة الجديدة والشبكات الذكية، قامت شركات صناعة السيارات في الصين بتعزيز الارتقاء الكهربائي والتحديث الذكي للمركبات وتحسين هيكل المنتجات في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستهلكين، مشيرة إلى أن التنمية الدولية لشركات السيارات الصينية أسهمت في تعزيز تأثير العلامات التجارية المحلية بشكل مستمر.