شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء هبوط "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.2%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 2.3%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%.

كما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والبنوك بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.5%، 1.3%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاعات الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 606.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 8.51%، واستحوذت المؤسسات على 29.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 211.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 67.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 189.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 19477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 6517 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4356 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.