أخبار البورصة اليوم الإثنين 16-1-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 16-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.045 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والألومنيوم العربية، والعامة للصوامع والتخزين، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والعامة لصناعة الورق-راكتا، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ومستشفى النزهة الدولي.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 606.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 8.51%، واستحوذت المؤسسات على 29.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 211.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 67.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 189.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 19477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 6517 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4356 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

مصر للمقاصة

أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استراد) عدد 15 ألف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد وثائق صندوق المؤشر 2.67 مليون وثيقة بدلًا من 2.685 مليون وثيقة، وفقًا لما ورد ببيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، عدد 18 ألف سهم، 44.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمسنوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، عدد 139.8 ألف سهم، 78 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 150 سهم، 58 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 77 ألف سهم، 510 سهم، 225 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 80 ألف سهم، 149 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 13208 سهم، 97.4 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 55.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 344.4 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.48%.

نتائج الأعمال

أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، موافقة مجلس الإدارة على إنهاء عقدي التأجير التمويلي المؤرخين في 11 أبريل عام 2005، و31 مايو عام 2008، وملاحقهما مع جامعة 6 أكتوبر، مع الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2022، وحققت الشركة إيرادات بلغت 572.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2022 مقابل 463.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 411 مليون جنيه مقارنة مع 285.6 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن إقفال الأرصدة المدينة المتقادمة منذ عام 2010، والمكون لها مخصصات بنسبة 100%، دون التأثير على قائمة الدخل أو حقوق الملكية للشركة، وتضمنت 44.6 مليون دولار مدينون وأرصدة مدينة، و988 ألف دولار أرصدة مدينة أخرى، وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة 9.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022 مقابل صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت 10.6 مليون دولار خلال الفترة المقارنة في عام 2021.