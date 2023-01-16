شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.78% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.045 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 19477 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 6517 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4356 نقطة.