شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يحقق مستهدفات البنك المركزى بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، متضمنة 11%، موجهة لدعم المشروعات الصغيرة، حيث يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أوليات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية وطنية تعزز من المنتج المحلي.

ويؤكد حسن غانم على توفير وتقديم كافة سبل الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، كما أعرب عن سعادته لتحقيق مستهدف البنك المركزي، مشيدًا بأداء فريق عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه بالشكر لجميع العاملين به على ما بذلوه من جهد لتطبيق خطة التطوير وتحقيق أهداف استراتيجية البنك الطموحة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.