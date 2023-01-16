رئيس البنك الأهلي يعلن رصيد الشهادات الجديدة.. ويتحدث عن موعد وقف إصدارها

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن رصيد الشهادات البلاتينية لمدة سنة، ذات العائد الذي يصل إلى 25٪؜ و22.5%، بلغ نحو 200 مليار جنيه.

وأضاف عكاشة، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن الشهادات البلاتينية حققت المستهدف منها، مشيراً إلى أنه يتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام القادمة وقبل نهاية الشهر الحالى.

وأكد عكاشة أنه تم تنفيذ 60٪؜ منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلى موبيل ومركز الاتصال).

واستقطبت الشهادات نحو 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلى المصرى منذ الاعلان عن الشهادة.

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا، في وقت سابق، عن إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة، بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً، وذلك اعتباراً من 4/01/2023.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).

ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.