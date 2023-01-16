شركة المقاولون العرب تنفذ مشروعا جديدا بدولة نيجيريا

وجاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الإدارة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى جانب زيارة مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، ورافقه فيها الدكتور محمد أنسى البشوتى عضو مجلس الإدارة، والأستاذ عماد عبيد المشرف المالى على قطاع أفريقيا، وكان فى استقبالهم المهندس محمد العيداروس العضو المنتدب للشركة النيجيرية، والمهندس وائل فاروق مدير عام الشركة.

وخلال الجولة التفقدية لمتابعة بعض المشروعات الجارية التقى رئيس مجلس الإدارة بالعاملين ووجه لهم الشكر، وأثنى على جهودهم،وأشاد بجودة الأعمال بالمشروعات التى يقومون بها، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد من أجل زيادة حجم الأعمال .

وأوضح المهندس سيد فاروق أن شركة المقاولون العرب النيجيرية كانت من أوائل الشركات التى تم تأسيسها بالقارة الأفريقية عام 1991،وقد استطاعت خلال تلك السنوات أن تصبح من أكبر الشركات المتواجدة بالسوق النيجيرى،وأن تكتسب ثقة العملاء وكذلك المواطنين نظرا للجودة الكبيرة التى تميز مشروعاتها إضافة إلى الالتزام الكبير مع العملاء، مضيفا أن الشركة تلقى ترحيبا كبيرا بالسوق النيجيرى .

وأضاف المهندس محمد العيداروس العضو المنتدب للشركة النيجيرية أن الشركة منذ تأسيسها قامت بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الانشاءات والمبانى المتنوعة وأعمال البنية الأساسية والمرافق و تشمل طرق و كبارى و شبكات صرف صحى، وصرف أمطار، ومياه شرب، وشبكات كهرباء، وتعتمد الموارد البشرية بالشركة على العمال والمهندسين النيجيريين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين.