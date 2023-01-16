شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 200 مليار جنيه رصيد الشهادات الجديدة وندرس وقف إصدارها والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس البنك الأهلى أنه تم تنفيذ 60٪ منها من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت و الأهلى موبيل و مركز الاتصال).
كما استقطبت الشهادات نحو 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلى المصرى منذ الاعلان عن الشهادة.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.