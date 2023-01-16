شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 15809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 19379 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 6510 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 2891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3517 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والألومنيوم العربية، العامة للصوامع والتخزين.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استراد) عدد 15 ألف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد وثائق صندوق المؤشر 2.67 مليون وثيقة بدلًا من 2.685 مليون وثيقة، وفقًا لما ورد ببيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، عدد 18 ألف سهم، 44.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمسنوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، عدد 139.8 ألف سهم، 78 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 150 سهم، 58 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 77 ألف سهم، 510 سهم، 225 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 80 ألف سهم، 149 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 13208 سهم، 97.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 55.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 344.4 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.48%.

في سياق آخر أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، موافقة مجلس الإدارة على إنهاء عقدي التأجير التمويلي المؤرخين في 11 أبريل عام 2005، و31 مايو عام 2008، وملاحقهما مع جامعة 6 أكتوبر، مع الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2022، وحققت الشركة إيرادات بلغت 572.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2022 مقابل 463.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 411 مليون جنيه مقارنة مع 285.6 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن إقفال الأرصدة المدينة المتقادمة منذ عام 2010، والمكون لها مخصصات بنسبة 100%، دون التأثير على قائمة الدخل أو حقوق الملكية للشركة، وتضمنت 44.6 مليون دولار مدينون وأرصدة مدينة، و988 ألف دولار أرصدة مدينة أخرى، وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة 9.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022 مقابل صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت 10.6 مليون دولار خلال الفترة المقارنة في عام 2021.