شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أحدث كشف للغاز بالبحر المتوسط تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعى فى منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون ( القائم بالعمليات فى منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط ) وشركتى إينى وثروة المصرية عن اكتشاف جديد وهام للغاز فى البئر الاستكشافية نرجس – 1 .

1 - يقع الكشف على بعد حوالى 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء.

2 - تم حفر البئر نرجس -1 بواسطة جهاز الحفر ستينا فورث فى عمق مياه 309 أمتار.

3 - تم العثور على سمك خزان حوالى 61 متراً صافياً من بين 140 متر من الحجر الرملى بخصائص جيدة فى العصر الميوسين السفلى وعصر الأوليجوسين .

4 – الكشف على عمق كلى للبئر تجاوز 5000 متر فى منطقة الامتياز التى تعمل بها كلا من شركة شيفرون ( القائم بالعمليات ) بحصة 45%، إينى بنسبة 45%.

5 - شركة ثروة المصرية للبترول تمتلك 10% من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب إيجاس.

6 - جارى حالياً تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذى يُعد الأول لشركة شيفرون فى مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف فى منطقة البحر المتوسط وحصولها على ثلاث مناطق فى عام 2020 .

7 - تهدف إيجاس إلى العمل مع شركة شيفرون والشركاء للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج فى أسرع وقت ممكن وذلك باستخدام خطة حفر وتنمية سريعة تعتمد على الأفكار الغير تقليدية للتنمية.