25 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، الإثنين، حيث تراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس الأحد، مع هبوط المعدن عالميا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1210 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1556 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1815 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2074 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 14520 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1914 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.30%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.