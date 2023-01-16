سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، إلى 29.55 جنيه للشراء، مقابل 29.65 للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 29.55 جنيه للشراء، مقابل 29.65 للبيع.

وحقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 29.50 جنيه للشراء، مقابل 29.60 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، 29.50 جنيه للشراء، مقابل 29.55 للبيع.

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

وقدّر بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدولار 29.55 جنيه للشراء، و29.65 للبيع.

أما سعر الدولار في ميد بنك، حقق سعر الدولار 29.55 جنيه للشراء، و 29.65 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، 29.50 جنيه للشراء، مقابل 29.55 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 29.50 جنيه للشراء، مقابل 29.55 للبيع.

وفي بنك أبوظبي التجاري، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 29.55 جنيه للشراء، مقابل 29.65 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى 29.51 جنيه للشراء، مقابل 29.61 للبيع.