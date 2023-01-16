شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض موقف المشروعات بمدينة الشروق خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تولى جهاز مدينة الشروق تنفيذها بالمدينة خلال العام 2022.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروعات ساهمت في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من مشروعات سكنية، وكذلكتطوير الطرق ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل العديد من الأحياء والتي كان لها الأثر فى خلق مناخ جاذب للاستثمارفى مدينة الشروق، مضيفاً أنه جاء على رأس الخدمات التى تمس حاجة قاطنى مدينة الشروق تخصيص أكثر من 50 قطعة أرض خدميةاستثمارية بمساحات مختلفة بأنشطة (تجارى إدارى/تجارى إدارى سكنى / تعليمى / طبى / حضانة / نادٍ رياضى(، وذلك بخلافالمشروعات السكنية المتعددة، ومشروعات البنية الأساسية.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه في قطاع الإسكان والخدمات: تم الانتهاء من تنفيذ 94 عمارة بمشروع سكنمصر، وتم تسليم 670 وحدة سكنية لحاجزيها بالمشروع، وجارٍ استكمال تنفيذ 11 عمارة بنسبة إنجاز تخطت 40% للعمارات بالمشروع،والذي يهدف إلى توفير 2520 وحدة كاملة التشطيب بمحور الإسكان المتوسط، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ باقى عمارات مشروع جنةليصبح إجمالي العمارات المتنهية 49 عمارة وتم تسليم 688 وحدة للحاجزين بالمشروع، والذى يوفر 1176 وحدة بمحور الإسكان المتميز،لافتاً إلى أن قطاع الخدمات شهد نقل أصول مول تجارى وافتتاحه " كارفور ماركت " بمركز المدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ حضانتينوتسليمهما لوزارة التضامن الاجتماعى، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم ثانوى بنسبة إنجاز تجاوزت 50% .

وأضاف أنه فيما يتعلق بالطرق تم الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع " سكن مصر" وإسناد مشروع رفع كفاءة الطرق بالمناطق من الأولىإلى السادسة عمارات والوصول لنسبة إنجاز 47% ، كما شملت مشروعات الكهرباء الانتهاء من تنفيذ شبكتى كهرباء الجهد المتوسطوالمنخفض وشبكة الإنارة لمشروعى جنة وسكن مصر.

وقال المهندس على سعد: في قطاع المرافق تم الانتهاء من تطوير رافع الصرف الصحي رقم 3 الذى يمكن من استيعاب زيادة التصرفات منالمياه فى حالات الأمطار والسيول، والانتهاء من شبكتى المياه والصرف الصحى لمشروع " سكن مصر "، وكذا إسناد مشروع الاتزانالهيدروليكى بشرق المدينة بنسبة إنجاز وصلت إلى20 %، وجارٍ الطرح لغرب المدينة للتغلب على مشكلة ضعف ضغوط المياه ببعض المناطق،ونقل جزء من خط الطرد قطر 1000مم المتعارض مع مسار القطار الكهربائى، وإحلال وتجديد خط الطرد قطر 500 مم بين الحي الأولوالحي التاسع، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة شمل الانتهاء من زراعة منطقتي إسكان الشباب 63م2 ، 70 م2، وكذلك تطوير جزيرة المحورالغربى وعمل ممشى وبرجولات ومقاعد لتكون متنفساً للسكان، والانتهاء من زراعة وتجميل متنزه الشروق بهدف خلق متنزهات مفتوحةللسكان، والبدء فى استكمال زراعة المناطق المتبقية من الأولى حتى التاسعة عمارات، والأحياء الأول والثالث والرابع والسابع والثامن والتاسع والثالث شرق.

وأضاف أن قطاع التنمية قام بإصدار 295 تصريح حفر ورد مبلغ تأمين، و279 طلب استرداد مع تشكيل 32 اتحاد شاغلين، وإصدار 7 رخص إعلانات جديدة وتجديد 20 رخصة إعلان واستخراج 42 رخصة تشغيل محال تجارية، بخلاف استصدار 102 قرار غلق وتشميعللمحال المخالفة، وتحرير 163 جنحة فض أختام للمحال المخالفة، وفيما يخص مجابهة مخالفات البناء: فقد تم تنفيذ 49 قرار إزالة لمبانٍمخالفة، و 192 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة وغير ملتزمة باشتراطات التشغيل.

وأوضح أنه بالنسبة لموقف المناطق المضافة كامتداد للمدينة فتم اعتماد المخطط الاستراتيجي والتفصيلى للمساحات المضافة، وذلك استجابةلطلبات حائزي الأراضي بمناطق الامتداد، حيث تم إعادة فتح باب تلقى الطلبات للكيانات والجهات المتواجدة بالمساحات لتقديم عقود الملكيةمن الجهات صاحبة الولاية السابقة، والإعلان عن إيقاف التعامل على الأراضى المضافة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017.

وأكد المهندس على سعد، حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بجميع القطاعات والنهوض بالمدينة، وتطويرالخدمات التى تحقق متطلبات وراحة السكان.