أسعار الذهب اليوم فى مستهل تعاملات الأسبوع تستقر عند 1835 جنيها لعيار 21

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الاثنين، فى مستهل تعاملات الأسبوع، حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 حوالي 1835 جنيها للجرام، في حين يشهد السعر العالمي للذهب مستويات 1920 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1573 جنيها.

عيار 21 سجل 1835 جنيها.

عيار 24 سجل 2097 جنيها.

الجنيه الذهب 14680 جنيه.

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب عالمياً سجلت أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر ، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاع 1.22% إلى 1920 ، ويستمر تداول المعدن الثمين فوق مستوى الدعم البالغ 1900 دولار أمريكي وتظل الأسعار في مسارها الصاعد مع استمرار تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وأرجع تقرير جولد بيليون، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلي هبوط التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 على تراجع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكبر انخفاض شهري له منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات، بنسبة 0.1% لهذا الشهر، تماشيا مع تقديرات المحللين، وهذا يعادل أكبر انخفاض على أساس شهري منذ أبريل 2020.

الأسواق تراقب تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب حيث يكافح المسؤولون ضد التضخم الذي كان في ذروته الأعلى منذ 41 عاما، بدعم من مشاكل سلسلة التوريد، والحرب في أوكرانيا، وتريليونات التحفيز المالي والنقدي التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وأشارت gold Bullion، إلي أن الهدوء في التضخم الذي يفتح الباب أمام توقعات خفض الفائدة ومن ثم تأثر الذهب وحصل على المزيد من الدعم وارتفاع أسعاره لهذه المستويات

وكانت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أكدت أنها تميل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي، إلا أن السوق العالمي للذهب حقق هذه الارتفاعات في الأسعار.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بداية 2023 محليا و عالميا، فى ظل الأوضاع الحالية الاقتصادية و الجيوسياسية حيث يعتبر الذهب ملاذ أمن للمستثمرين وأداه تحوط جيدة ، كما تأثر سوق الذهب بطرح شهادة ذات عائد 25%.

واشترت البنوك المركزية ذهبا بكميات قياسية فى الربع الثالث من 2022 و جاء أداء الذهب فى 2022 على النحو التالى عالميا حقق خسائر قدرت ب 0.3% على الرغم من الخسائر إلان أن الذهب عالميا استطاع فى أخر ثلاث شهور تداول ابتلاع خسائر 5 شهور كاملة من العام الماضى و محلياً حقق مكاسب قدرت ب 108% خلال 2022

من المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية برفع الفائدة وهو العائق الوحيد أمام الذهب فى تحقيق مكاسب والاستفادة من الأوضاع الراهنة ولكن إلى متى سيستمر فى رفع الفائدة! ومتى سيصل إلى مستهدفة من التضخم إذا سيكون أداء الذهب مرهون بعض الشئ من حيث تحرك الفيدرالى الأمريكى الفترة القادمة. كنا قد نشهد ضعف في أداء الذهب وقد نجد أسعارا منخفضة لو لم تكن هناك تطورات جيوسياسية.