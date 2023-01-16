شكرا لقرائتكم خبر عن 2.11 مليار دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة فى 10 أشهر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفاعا كبيرا خلال الشهور العشر الأولى من العام الماضي 2022، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة بنحو 462 مليون دولار، في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2021.

وقالت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت نحو ملياري و110 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعا من مليار و648 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2021.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام، حيث سجلت صادرات مصر منها نحو 183 مليون و17 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي فقط، مقابل نحو 152 مليون و931 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 30 مليون و86 ألف دولار.

وإجمالا انخفضت قيمـة الصادرات فى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 9.4٪، حيث بلغـت 3.77 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2022 مقابــل 4.16 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهـمها (منتجات البترول بنسبة 25.6٪، اسمـــدة بنسبة 39.8٪، البترول الخام بنسبــة 45.4 %، لـدائن باشكالهـا الاوليــه بنسبة 1.0 ٪) .

ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "الغاز الطبيعى والمسال بنسبة بلغت نحو 14.4٪، وملابس جاهزة بنسبة 19.7٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.6٪، وفواكه طازجة بنسبة 71.7٪.