تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا خلال شهر ديسمبر 2022

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين عن شهر ديسمبر 2022 عن الماركات الأكثر ترخيصا وتم التأمين عليها إجباريا لتحتل ماركة " شيفورولية " الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 1658وفى المركز الثاني نيسان 1159 وفى المركز الثالث شيرى 1010 والمركز الرابع سوزوكى 940 وفى المركز الخامس إم جى 645 وفى المركز السادس مرسيدس 630 مركبة وفى المركز السابع هيونداى 498 وفى المركز الثامن رينو 452وفى المركز التاسع كيا بعدد مركبات 445 وفى المركز العاشر BYD بعدد 418 مركبة .

كما احتلت ماركة " نيسان " المركز الأول فى سيارات الملاكى 1012سيارة، وفى المركز الثانى شيرى 1001 سيارة وفى المركز الثالث سوزوكى 836 سيارة المركز الرابع إم جى 643 وفى المركز الخامس مرسيدس 574سيارة وفى المركز السادس هيونداى 482 سيارة وفى المركز السابع رينو 447 سيارة وفى المركز الثامن كيا 444 سيارة وفى المركز التاسع BYD بعدد392 سيارة وفى المركز العاشر شيفورولية 313 سيارة .

ملحوظة : بالنسبة لماركات " السيارات الفارهه "التى تم ترخيصها فى شهر ديسمبر كانت كالتالى رانج روفر 69 وبى ام دبليو 40 سيارةاما فولفو 36سيارة اما كوبرا 21سيارة ودى اس 13 سيارة وبورش 12 سيارة ومينى كوبر 8 سيارات وتسلا 7 سيارات .