بكارت مسبق الدفع.. المصيلحي: بيع العيش المدعم للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموين

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تسعير الخبز المدعم حتى يستطيع المواطن الذي ليس لديه بطاقة تموين الحصول عليه، متابعا: «مش بـ5 قروش، هايشتريه حر».

وأضاف المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية إم بي سي مصر، الأحد: «هنحسب التكلفة بالضبط ونقول كل شهر السعر كذا، وهيكون العيش بنفس المواصفات».

وأوضح أن المواطن العادي يستطيع شراء العيش المدعم، متابعا: «عشان نمنع الاحتكار لأن سعر العيش السياحي ممكن يكون مغالى في ثمنه، هنبيع الرغيف البلدي أرخص من السياحي، هنبيعه بالتكلفة».

ولفت الميلحى إلى أنه يتم دراسة بيع الخبز البلدى المدعم (وزن 90 جراما) لغير مستحقي الدعم من خلال كارت مسبق الدفع بسعر سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيباع بسعر أقل من سعر الخبز السياحي الذي تقوم بعض المخابز بالمبالغة في أسعاره.

وأضاف أن المواطنين يستطيعون الحصول على الكارت من خلال البريد.

وأكد المصيلحي أن الحكومة بالرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمي وفرق العملة فإنها حافظت على سعر رغيف الخبز البلدى المدعم للمواطن عند 5 قروش متحملة نحو 90 قرشا في الرغيف، لافتا إلى أن تكلفة دعم رغيف الخبز في الموازنة ارتفع من 51 مليار جنيه إلى 90 مليار جنيه.