أخبار البورصة اليوم الأحد 15-1-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.025 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعامة للصوامع والتخزين، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.025 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.53%، والعرب على 4.79%، واستحوذت المؤسسات على 18.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.4 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 15561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 19096 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 6404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4274 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الخميس، إذ باع مجلس إدارة الشركة العبور للاستثمار العقاري عدد 3305 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وراية القابضة للاستثمارات المالية، عدد 42.7 ألف سهم، 173.9 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3203 سهم، 4 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبي انفستمنتس القابضة، ومستشفى النزهة الدولي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 15 ألف سهم، 59 ألف سهم، 3101 سهم، 425 ألف سهم، 580.6 ألف سهم، 71 ألف سهم، 2000 سهم، 50 ألف سهم، 86.8 ألف سهم، 80 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، ومستشفى النزهة الدولي، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 67 سهم، 94 ألف سهم، 3160 سهم، 20 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة المالية والصناعية المصرية 194.6 ألف سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 85.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.14% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 485 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.47%.

فندق ستيلا شرم الشيخ

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد تقرير تقييم فندق ستيلا شرم الشيخ بغرض البيع، والصادر من المستشار المالي المستقل شركة فينبي للاستشارات المالية، كما وافق المجلس على بيع الفندق إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية (توليب) بقيمة 700 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، موافقة مجلس الإدارة على إضافة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات لقائمة شركات الأوراق المالية التي تتعامل معها شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية بنظام الشراء بالهامش مع استمرار التداول على الأوراق المالية شراءً وبيعًا من خلال شركة أصول للوساطة.

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، تكليف المهندس محمد أبو الفتوح حامد عيسى بالقيام بأعمال المصفي للشركة بدلًا من اللواء هشام نظمي سليمان فهمي اعتبارًا من 12 يناير الجاري.

كما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، تعيين المحاسب هشام محمد نور الدين رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا (مؤقت) بدلًا من المهندس إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، على أن يتم مباشرة أعماله بدءً من تاريخ تعيينه.