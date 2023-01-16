الزيت يبدأ من 29 جنيها.. أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - افتتحت العديد من مديريات التموين في المحافظات على مدار الأيام الأخيرة على مستوى الجمهورية معارض «أهلا رمضان» مبكرا عن الأعوام الماضية؛ وذلك لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق في ظل مواجهة جشع التجار والمغالاة في بيع المواد الغذائية في الأسواق في المدن المصرية، تحت رقابه تموينيه من مفتشين التموين بالإدارات التموينية.

وأعلنت وزارة التموين، عن أسعار السلع الأساسية في معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات، بتخفيضات كبيرة عن الأسواق.

وجاءت أسعار السلع الأساسية في معارض #أهلا_رمضان كالتالي:

الأرز المعبأ بين 14 و18 جنيهًا

السكر بين 14 و16 جنيهًا

الزيت يتراوح بين 29 و47 جنيهًا حسب النوع والحجم

المكرونة 5 جنيهات (400 جرام)

الفول البلدي المعبأ 12.5 جنيه (500 جرام)

العدس الأصفر 17 جنيهًا (500 جرام)

اللحم البرازيلي المجمد 79 جنيهًا

اللحم السوداني المُبرد 115 جنيهًا

اللحوم البلدي تبدأ من 140 جنيهًا