شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع باستثناء البحرين والان مع تفاصيل الخبر
بورصة السعودية
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.16% خاسرًا 17.35 نقطة ليغلق عند مستوى 10726.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.7% رابحًا 134.45 نقطة ليغلق عند مستوى 19367.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.
وهبطت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والخدمات التجارية والمهنية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.66%، 0.36%، 0.31%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.02%.
وقفز 75 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 5.74%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.15%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 5.03%، وتراجع 135 سهمًا على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 2.66%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 2.44%، ثم سهم "أسمنت حائل" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 293.3 مليون سعودي.
بورصة قطر
وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% خاسرًا 28.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10961.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 89.9 مليون سهم بقيمة 286.2 مليون ريال عبر تنفيذ 10595 صفقة، وتراجع 25 سهمًا، وارتفعت 20 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.78%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعات بنسبة 3.69%، 3.33%، 0.51%، 0.07%، على التوالي.
بورصة الكويت
كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7114.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسرًا 19.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7875.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسرًا 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5577.91 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% خاسرًا 19.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5681.24 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.8 مليون سهم بقيمة 45.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8885 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.27%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.09%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والاتصالات، والخدمات المالية، والمواد الأساسية، والتأمين بنسبة 7.14%، 1.18%، 0.63%، 0.37%، 0.32%، على التوالي.
بورصة البحرين
فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.08% رابحًا 1.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1892.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 904.6 ألف سهم بقيمة 238.3 ألف دينار بحريني.
وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 32.16% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.23%، وصعد سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.04%.
فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.6% بضغوط هبوط السهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.54%.