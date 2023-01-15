شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تقل 30% عن الأسواق فى معرض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة ، أن تخفيضات الدواجن والأغذية الطازجة في معرض أهلا رمضان بفيصل تصل إلي 30% مشيرا إلي ضخ معروض سلعي ضخم في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المعرض يضم مختلف السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية التى تهم الأسرة بأسعار فى متناول الجميع، وذلك بهدف توفير السلع ومتطلبات الأسرة قبل شهر رمضان بفترة كبيرة ويستمر المعرض حتى شهر رمضان.

وأشار إلي أن الدواجن سلعة رئيسية في معرض أهلا رمضان وتقل الأسعار بالمعرض عن الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 15 إلي 30%.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن الأسواق الخارجية ستشهد حالة من الهدوء خلال الشهر المقبل ، وذلك مع عودة الدورة الإنتاجية لطبيعتها.