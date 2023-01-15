شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: مد فترة سريان عرض شراء نسبة 0.05% من فودافون إلى يوم 17 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن مد فترة سريان العرض المقدم من شركة فوداكوم جروب ليميتد (فوداكوم)، لشراء حتى عدد 124.6 ألف سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون، إلى يوم 17 يناير الجاري، مطالبة جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة الشروط التي وردت بإعلان عرض الشراء.

وسبق أن أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم شركة فوداكوم جروب ليميتد (فوداكوم) بعرض شراء حتى عدد 124.6 ألف سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات بسعر 18.707 يورو للسهم يسدد بالجنيه المصري طبقًا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري يوم التنفيذ، ويخضع للزيادة إن وجدت بعد إصدار الحسابات الختامية للشركة بتاريخ 30 نوفمبر عام 2022، وسيتم تسويتها بأثر رجعى للمساهمين المستجيبين للعرض من خلال شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي.

وألزمت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما ألزمت جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 17 يناير المقبل، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.