قبالة السواحل المصرية.. «إيني الإيطالية» تعلن عن كشف غاز جديد في البحر المتوسط

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، الأحد، اكتشاف غاز جديد في بئر للاستكشاف شرق البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وقالت الشركة الإيطالية، في بيان لها، إنه تم التوصل إلى "كشف غاز جديد في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر المتوسط".

وأشار "إيني" في بيانها إلى أن بئر "نرجس 1" تم حفرها على عمق 1014 قدما من سطح الماء، حيث جرت عمليات الحفر بواسطة سفينة "ستينا فورث".

وأضافت أن بئر "نرجس 1" تؤكد على صحة تركيز شركة إيني في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية، والتي ستطورها الشركة بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق.

ولفتت الشركة الإيطالية إلى أن امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية تبلغ مساحته 445000 فدان (1800 كيلومتر مربع).